Место для стелы "Город трудовой доблести" в Нижнем Новгороде выберут интернет-голосованием

ТАСС, 10 июля. Голосование по выбору места для установки стелы в честь присвоения Нижнему Новгороде почетного звания "Город трудовой доблести" стартовало в пятницу на сайте ЗаНижний.рф. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"На портале предложено пять вариантов: Благовещенская площадь, площадь Революции (около Московского вокзала), парк Победы, Комсомольская площадь и остров Гребневские пески", - отмечается в сообщении.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, все варианты представляют собой знаковые для города площадки. "Например, с железнодорожного вокзала на фронт отправлялись эшелоны с военной техникой. Площадь Комсомольская связывает нагорную и заречную части города. Есть в списке и парк Победы, ставший одним из важных центров патриотического воспитания", - цитирует пресс-служба Никитина.

Голосование на сайте продлится до 15 августа. После этого начнется конкурс архитектурных проектов стелы, которые будет оценивать экспертная комиссия. Лучшие проекты вынесут на общегородское электронное обсуждение. "В соответствии с проектом, одобренным жителями, и будет изготовлена стела, которую установят в Нижнем Новгороде в следующем году", - цитирует Никитина пресс-служба.

2 июля президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 городам, в число которых вошел Нижний Новгород.