Адвокат Сафронова не подтверждает и не опровергает блокировку его счетов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сторона защиты подозреваемого в госизмене бывшего корреспондента газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова не располагает пока информацией о блокировке его счетов. Об этом ТАСС сообщил адвокат Иван Павлов.

"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Такая процедура часто происходит по подобным делам, но пока меня не уведомляли о том, что это произошло в данном случае", - сказал он. Павлов также напомнил, что обычно судебный арест счетов предполагает "довольно длительную процедуру", которая может занять "не один день".

Ранее источник, близкий к следствию, сообщил ТАСС, что все банковские счета Сафронова, его матери, сестры и ее мужа блокированы. Официальным подтверждением органов следствия агентство пока не располагает.