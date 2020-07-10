В Пермском крае создадут более 2,6 тыс. временных рабочих мест

ТАСС, 10 июля. Власти Пермского края планируют создать в регионе более 2,6 тыс. временных рабочих мест для трудоустройства безработных, а также тех, кто был переведен на неполную занятость или отправлен в неоплачиваемый отпуск, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Из резервного фонда кабинета министров [РФ] на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест Пермский край получит 145,3 млн рублей для обеспечения занятости не менее 2 671 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что средства пойдут также на организацию дополнительного временного трудоустройства работников организаций, где введен режим неполной занятости или люди отправлены в отпуска без сохранения заработной платы. Теперь власти региона определят перечень работодателей, которые смогут воспользоваться федеральной поддержкой.

"Дополнительное финансирование станет хорошим механизмом в поддержке занятости населения, - отмечает заместитель министра социального развития Пермского края Марина Визе. - Это поможет сохранить прежние и создать новые рабочие места для тех, кто находится в поиске работы. Новые меры усилят действие уже принятых региональных мер поддержки занятости".

По данным правительства региона, в настоящий момент в Пермском крае доступно более 17 тыс. вакансий.