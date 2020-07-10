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В Пермском крае создадут более 2,6 тыс. временных рабочих мест

Регион получит 145,3 млн рублей на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест

ТАСС, 10 июля. Власти Пермского края планируют создать в регионе более 2,6 тыс. временных рабочих мест для трудоустройства безработных, а также тех, кто был переведен на неполную занятость или отправлен в неоплачиваемый отпуск, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Из резервного фонда кабинета министров [РФ] на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест Пермский край получит 145,3 млн рублей для обеспечения занятости не менее 2 671 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что средства пойдут также на организацию дополнительного временного трудоустройства работников организаций, где введен режим неполной занятости или люди отправлены в отпуска без сохранения заработной платы. Теперь власти региона определят перечень работодателей, которые смогут воспользоваться федеральной поддержкой.

"Дополнительное финансирование станет хорошим механизмом в поддержке занятости населения, - отмечает заместитель министра социального развития Пермского края Марина Визе. - Это поможет сохранить прежние и создать новые рабочие места для тех, кто находится в поиске работы. Новые меры усилят действие уже принятых региональных мер поддержки занятости".

По данным правительства региона, в настоящий момент в Пермском крае доступно более 17 тыс. вакансий.

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