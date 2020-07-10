Минкомсвязь опубликовала график 16 вывозных авиарейсов до 15 июля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ обновила график вывозных авиарейсов на период до 15 июля. Он опубликован в созданном министерством Telegram-канале для вывоза россиян из-за рубежа. Всего, по данным министерства, запланировано 16 рейсов.

В частности, 11 июля состоятся полеты в Москву из Лондона и Парижа, а также рейсы Баку - Жуковский и Кишинев - Краснодар. На следующий день, 12 июля, запланированы рейсы Бишкек - Москва, Баку - Москва, Хошимин - Иркутск, Нью-Йорк - Санкт-Петербург и Нью-Йорк - Ростов-на-Дону.

13 июля будут выполнены рейсы из Денпасара в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону, а также рейс из Ташкента в Санкт-Петербург. Во вторник, 14 июля, состоится рейс из Гоа в Москву, а на следующий день, 15 июля, рейсы Гуанчжоу - Москва, Ош - Москва и Ереван - Санкт-Петербург.