Минздрав назвал регионы, где чаще всего выявляют психические болезни

ТАСС, 10 июля. Чукотский автономный округ (АО), Алтайский край и Ямало-Ненецкий АО по данным за 2019 год вошли в число регионов с самым высоким показателем распространенности психических заболеваний с расчетом на 100 тыс. человек населения. Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ, опубликованные в статистическом сборнике министерства за 2019 год, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно данным сборника, на Чукотке зафиксировано 5 627,9 случаев на 100 тыс. человек населения, Алтайском крае - 4 924,8 случаев и в Ямало-Hенецком АО - 4 247,1 случаев. Далее идут Челябинская (3 931,7), Тверская (3 995,2) и Еврейская автономная (3 790,2) области.

Наименьшее число пациентов с психическими расстройствами, зарегистрированных в психоневрологических организациях РФ, по данным за прошлый год было зарегистрировано в Чеченской Республике - 778,6 случаев на 100 тыс. человек населения, Республике Северная Осетия - Алания (1 281,7), Ингушетии (1 308,4), Кабардино-Балкарии (1 439,8), Москве (1 454,8) и Севастополе (1 489,6).