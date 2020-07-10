СМИ: на авиабазе США на севере Японии выявлены новые случаи инфицирования коронавирусом

ТОКИО, 10 июля. /ТАСС/. Новые случаи заражения коронавирусом были выявлены на авиабазе США Мисава в северной префектуре Аомори, сообщило в пятницу агентство Kyodo. О первых выявленных инфицированных на объекте стало известно в конце июня.

В сообщении агентства отмечается, что новые заразившиеся прибыли на авиабазу 6 июля на борту воздушного судна, вылетевшего с территории США. Информация об их числе не приводится, однако указывается, что после прибытия они не покидали военный объект.

В пятницу военное командование морской пехоты США в Японии приняло решение вернуть ограничения для своих военнослужащих из-за угрозы распространения коронавируса. Таким образом, им вновь будет запрещено пользоваться общественным транспортом, кроме специального такси, курсирующего по территории военных объектов, а выход за пределы баз для посещения кафе и ресторанов будет ограничен.

На этой неделе также стало известно, что новые случаи заражения коронавирусом были выявлены на территории двух военных баз корпуса морской пехоты США на юге Японии. Инфицирование было зафиксировано у нескольких человек на базе Кэмп Хансэн, а также у одного человека на авиабазе Футэмма.

Общее количество заразившихся коронавирусом в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превысило 21 тыс. Число летальных исходов составляет 995. Всего в стране выздоровели порядка 18 тыс. человек. При этом 36 пациентов остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.