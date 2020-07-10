Лавров: для возвращения к нормальной жизни после пандемии потребуется много времени

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Возвращение к нормальной жизни после пандемии коронавируса займет немало времени, и неизбежно последуют ее изменения. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе онлайн-сессии международного форума "Примаковские чтения" на тему "Россия и постковидный мир".

По словам министра, последствия пандемии сегодня ощущаются и в экономике, и в контактах между людьми, начиная от официальных визитов, переговоров и вплоть до гуманитарных, культурных обменов, образовательных обменов. "И оценки совпадают в том, что возвращение к нормальной жизни займет немало времени. Никто не знает точно сколько, и никто не знает, какой будет эта нормальная жизнь, но все сходятся на том, что какие-то изменения неизбежно последуют", - сказал он.

Лавров отметил, что и российская система службы подверглась серьезным испытаниям и в центральном аппарате, и в представительствах МИД в регионах, и в его подведомственных предприятиях. "Болезнь проявилась, слава богу, не в очень крупных масштабах и не очень серьезно. И в наших загранпредставительствах некоторых тоже есть люди, которые испытали на себе последствия пандемии. Но все без исключения наши загранучреждения работали над оказанием содействия российским гражданам, которые оказались за границей в период, когда были закрыты границы", - добавил он.

Министр напомнил, что МИД вместе с другими участниками оперативного штаба, прежде всего с Минтрансом, Росавиацией, Роспотребнадзором, Минкомсвязью, занимались сначала формированием списков, что было очень трудоемкой работой. "Работа, которая сопряжена с многочисленными ошибками, сознательными, но реже бессознательными, и с исправлением этих ошибок. И параллельно с этим шла еще работа по выплате суточных тем, кто оказался в этой ситуации без средств существования", - пояснил Лавров.

"Львиная доля работы уже преодолена, хотя, конечно, еще есть желающие [вернуться в РФ]. Причем они появились буквально в последние дни. Видимо, анализируя обстановку в стране, где они находятся, они все-таки решают, что с учетом неопределенности перспектив завершения этой всей эпопеи лучше вернуться домой", - заключил глава МИД.