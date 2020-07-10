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В Минздраве предложили ограничить рекламу вредной еды

Главный внештатный специалист ведомства по терапии и общей практике Оксана Драпкина напомнила об индексе приверженности к здоровому образу жизни, который за 2019 год, по России в среднем составил 12%
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина предложила законодательно закрепить меры по ограничению рекламы продуктов нездорового питания.

"Первое - создать единую здоровьесберегающую среду. <...> Второе - закрепление в законодательстве мер, направленных на ограничение рекламы продуктов нездорового питания, изменение маркировки продуктов, ограничение соли, повышение доступности здорового питания", - сказала она в пятницу на круглом столе "Усиление мер профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в новых условиях", который проходил в Совфеде в режиме онлайн.

Драпкина предложила распространить успешный опыт регионов по укреплению общественного здоровья. Она напомнила об индексе приверженности к здоровому образу жизни, который, по данным Росстата за 2019 год, в среднем составил 12% по России. При этом цифры по регионам очень разнятся, от 0,04% в Камчатском крае до 40% в Ингушетии.

Драпкина также считает, что нужно разрабатывать меры по снижению смертности на дому, речь идет о быстром обращении к врачам при болях и повышении информированности населения.

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