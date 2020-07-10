Клишас: проект об ограничении внесудебного изъятия детей из семей защитит права ребенка

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Внесенный в Госдуму законопроект об ограничении внесудебного порядка изъятия детей из семьи создаст условия для максимально эффективной защиты прав и интересов ребенка. Об этом заявил в пятницу один из авторов инициативы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Действующее законодательство, допуская отобрание детей без судебного решения, создает риск серьезного нарушения прав и интересов как родителей, так и самих детей, допуская их разлучение и невосполнимую утрату их личного общения. <...> Вносимые законопроектом изменения будут способствовать созданию условий для максимально эффективной охраны прав и интересов ребенка, а также обеспечению для него возможности воспитываться в своей семье", - сказал Клишас журналистам.

По его словам, действующий механизм изъятия ребенка содержит признаки неопределенности (например, непосредственная угроза жизни ребенка или его здоровью), "что позволяет принимать решения по усмотрению органов опеки и попечительства". "Предлагаемая редакция конкретизирует основания и критерии для отобрания ребенка у родителей или у других лиц, на попечении которых он находится, что сужает свободу усмотрения органов опеки и попечительства при установлении оснований для отобрания ребенка. Например, законопроектом предусмотрено в качестве основания для немедленного отобрания ребенка возможность наступления его смерти в течение нескольких часов", - уточнил сенатор.

Он подчеркнул, что законопроектом предлагается исходить прежде всего из интересов семьи, родительского воспитания при соблюдении прав детей. "С этой целью изменения предусматривают возможность отобрания ребенка на основании решения районного суда, выносимого в порядке особого производства", - отметил Клишас.

Как сообщил ранее глава думского комитета по госстроительству и законодательству, еще один автор законодательной инициативы Павел Крашенинников, внесенный в пятницу в Госдуму законопроект подготовлен во исполнение поправок к Конституции РФ. Согласно документу, "предлагается установить, что вопрос отобрания ребенка находится в компетенции суда, для этого Гражданский процессуальный кодекс дополняется новой категорией дел особого производства - об отобрании ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью".