Новые рекорды распространения коронавируса. США и Бразилия лидируют по числу зараженных

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции нового типа продолжает ухудшаться в странах Северной и Южной Америки: за сутки рекордные показатели новых случаев зафиксированы в Мексике, Аргентине и Колумбии, на очень высоком уровне остаются темпы роста числа инфицированных в США и Бразилии.

В Боливии о заражении коронавирусом объявила в четверг исполняющая обязанности президента Жанин Аньес. А в Венесуэле положительный тест оказался у председателя Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо. Ранее коронавирус был выявлен у президента Бразилии Жаира Болсонару.

Об очередном рекорде суточного прироста числа инфицированных сообщил в пятницу Минздрав Индии - страна является главным очагом коронавируса в Южной Азии. Иран обновил максимальный показатель смертности за сутки.

В общей сложности число случаев заражения коронавирусом в мире возросло за сутки, по данным Всемирной организации здравоохранения, на 205 тыс., что стало одним из самых высоких показателей за время пандемии. Всего на планете коронавирус был выявлен более чем у 12,2 млн человек, около 555 тыс. умерли из-за инфекции.

Американские рекорды

Максимальный рост заболеваемости - 7 280 новых случаев заражения в сутки - зафиксирован в Мексике. Этот показатель впервые преодолел семитысячный рубеж. Общее количество инфицированных за время пандемии превысило 282,2 тыс. человек. По этому показателю Мексика вот-вот обгонит Великобританию (почти 287 тыс. зараженных) и выйдет на седьмое место в мире. На 5-й и 6-й позиции располагаются Перу (более 312,9 тыс.) и Чили (306,2 тыс.). По числу летальных исходов, которое к пятнице превысило 33,5 тыс., Мексика пока пятая в мире вслед за Италией (34,9 тыс. умерших) и Великобританией (более 44,5 тыс.).

Рекордный показатель инфицирования - 3 663 новых случая за сутки - зарегистрирован в Аргентине, ранее суточный прирост новых случаев не превышал 3 тыс. случаев. Общее количество заразившихся в стране преодолело 90-тысячный рубеж, жертвами инфекции стали 1 720 человек. Всплеск заболеваемости совпал с Днем независимости, который отмечается в Аргентине 9 июля. По случаю праздника в столичном Буэнос-Айресе и других городах прошли акции протеста, участники которых требовали отмены карантинных ограничений и принятия дополнительных мер поддержки населения в условиях пандемии.

Рекордные 5 335 новых случаев заражения выявлены за сутки в Колумбии, общее количество инфицированных приблизилось к 134 тыс. По этому показателю южноамериканская страна находится на 19-м месте в мире, опережая Канаду (более 106,1 тыс.).

В Доминиканской Республике за сутки выявлены 1 202 новых случая заражения - это второй по величине показатель за все время пандемии. Общее количество инфицированных преодолело 40-тысячный рубеж. С 1 июля в Доминикане, являющейся довольно популярным туристическим направлением среди россиян, восстановлено международное пассажирское авиасообщение, открыто большинство отелей. При этом в стране действуют требования социального дистанцирования и обязательного ношения масок.

В странах-лидерах

На очень высоком уровне, почти вдвое превышающем пиковые показатели апреля, продолжает оставаться заболеваемость в США. По подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, за последние сутки в стране было выявлено 58,6 тыс. новых случаев заражения, что лишь немногим уступает зарегистрированному накануне рекордному показателю 60 тыс. Умерли за сутки 820 пациентов с коронавирусом.

США являются мировым лидером по количеству инфицированных (более 3,05 млн человек) и числу летальных исходов из-за коронавируса (свыше 132 тыс.).

Второе место по обоим показателям занимает Бразилия. За истекшие сутки, по данным Минздрава страны, в стране выявлено свыше 42,6 тыс. новых случаев заражения, общее количество инфицированных за время пандемии превысило 1,75 млн человек. Число летальных исходов увеличилось за сутки на 1 220 и превысило 69,1 тыс.

Крупнейшим очагом распространения инфекции в стране является юго-восточный регион, в который входят штаты Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Эспириту-Санту и Минас-Жерайс: там насчитывается около 605 тыс. инфицированных и более 31 тыс. умерших.

Коронавирус у и.о. президента Боливии

Заражение коронавирусом было подтверждено в четверг у исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес. На своей странице в Twitter она сообщила, что чувствует себя хорошо, но ближайшие две недели будет находиться на карантине и руководить страной в удаленном режиме.

Ранее коронавирусом заразились министр здравоохранения Боливии Эйди Рока, министр при президенте Йерко Нуньес и министр горнорудной и металлургической промышленности Хорхе Оропеса. Нуньес госпитализирован, остальные лечатся дома, обязанности главы Минздрава временно исполняет министр обороны Фернандо Лопес.

Первые два случая инфицирования коронавирусом были выявлены в Боливии 10 марта, к настоящему времени заразились более 42 тыс. человек, умерли свыше 1,5 тыс.

В Венесуэле о заражении коронавирусом сообщил председатель Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо. "Я в данный момент изолирован и получаю медицинскую помощь", - написал он на своей странице в Twitter.

В начале этой недели стало известно, что коронавирусом заразился президент Бразилии Жаир Болсонару.

Рекорды в Индии и Иране

Новый рекорд заболеваемости - 26 506 случаев заражения за сутки - зарегистрирован в Индии, сообщил в пятницу Минздрав страны. Предыдущий максимальный показатель - почти 24,9 тыс. случаев - был зафиксирован накануне.

Заболеваемость в Индии практически непрерывно растет с конца мая и в последнюю неделю находится на уровне более 20 тыс. новых случаев за сутки. Общее количество инфицированных к пятнице превысило 793,8 тыс. человек - по этому показателю Индия занимает третье место в мире, все больше опережая Россию (почти 714 тыс.), где прирост новых случаев заражения на порядок ниже.

По числу летальных исходов - свыше 21,6 тыс. - Индия является восьмой в мире вслед за Испанией (почти 28,4 тыс. умерших) и Францией (более 29,8 тыс.).

На девятом месте расположился Иран, где накануне, по данным Минздрава, скончался 221 пациент с коронавирусом. Таким образом, рекорд смертности был обновлен уже второй раз за неделю. Общее количество жертв коронавируса превысило 12,3 тыс. человек (в находящейся на десятом месте Перу насчитывается более 11,1 тыс. умерших).

По числу случаев заражения - более 250,4 тыс. - Иран пока замыкает десятку наиболее затронутых коронавирусом государства и может в ближайшие дни обойти Испанию (252,5 тыс.), где рост заболеваемости на порядок ниже.

220-тысячный рубеж по количеству инфицированных преодолела Саудовская Аравия, занимающая 14-е место в мире. Продолжается рост количества заразившихся в Пакистане (почти 241 тыс. человек, 12-е место), Турции (около 209 тыс. человек, 15-е место) и Бангладеш (172,1 тыс.), находящейся на 17-м месте в мире вслед за Германией (197,7 тыс.).

В других регионах

Всплеск заболеваемости отмечается в Южно-Африканской Республике, где всю последнюю неделю прирост новых случаев инфицирования находился на уровне более 8 тыс. в сутки, а дважды превышал 10 тыс. В результате ЮАР за короткий срок поднялась на 13-е место в мире - в стране насчитывается более 224,6 тыс. инфицированных, умерли 3,6 тыс. пациентов с коронавирусом.

Власти Марокко объявили, что обещанное ранее открытие воздушных, сухопутных и морских границ с 15 июля затронет исключительно подданных королевства и постоянно проживающих в нем иностранцев-экспатов. Только эти люди, ныне находящиеся за границей, смогут въехать в страну при наличии необходимых документов и теста на коронавирус, сделанного менее 48 часов назад. Для всех остальных границы страны по-прежнему остаются закрытыми. Согласно официальным данным, общее число заразившихся в Марокко превысило 15 тыс. человек, умерли 242 пациента.

О новом рекорде инфицирования - 330 случаев за сутки - сообщил в пятницу Минздрав Болгарии. Заболеваемость в стране растет с рекордной скоростью третий день подряд, общее количество инфицированных составило 6 672 человека, умерли 262 пациента с коронавирусом. В Болгарии, являющейся популярным местом летнего отдыха россиян, до конца июля действует режим чрезвычайной эпидемической ситуации, запрещена работа ночных клубов, баров и дискотек.

Второй день подряд обновляется рекорд заболеваемости в столице Японии: за истекшие сутки, по данным властей, в Токио выявлено более 240 случаев инфицирования. Большинство новых заражений в японской столице приходится на людей в возрасте от 20 до 40 лет, ведущих активную ночную жизнь. Общее количество инфицированных коронавирусом в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превысило 21 тыс. Число летальных исходов составляет 995.