В Кремле считают перегибами гомофобские заявления

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. В Кремле гомофобские заявления считают перегибами, президент России Владимир Путин относится к подобному нетерпимо. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя резкие высказывания на этот счет, в частности, сравнение "радужного" флага движения ЛГБТ со свастикой.

"Это же, скорее, относится к перегибам, - отметил представитель Кремля. - Вообще к перегибам он [Путин] относится нетерпимо".

Песков отметил, что Путин неоднократно отвечал на вопросы, связанные с соблюдением прав сексуальных меньшинств в России. По словам пресс-секретаря, Путин традиционно отвергает обвинения в ущемлении таких прав и напоминает о запрете на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, "который ошибочно трактуется в некоторых западных странах". "При этом президент всегда обращает внимание на национальные устои в целом в России, в некоторых национальных республиках, где исторические корни имеют свою особенность, от которой нельзя абстрагироваться", - добавил Песков.

Отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают вышедший на НВО сериал о нарушениях прав граждан с нетрадиционной сексуальной ориентацией в России, Песков заметил: "Если вы считаете, что Кремлю надо все бросить и знакомиться на НВО с сериалом про геев в России, сообщите нам. Мы считаем, что у нас много других, более важных дел". Он призвал не преувеличивать значение такого рода сериалов.