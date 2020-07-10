Песков: в Кремле рады снятию ограничений с Telegram

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. В Кремле позитивно оценивают снятие ограничений, связанных с работой мессенджера Telegram в России. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас Telegram в рамках действующего законодательства свободно осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, - сказал он. - Мы рады этому".

По словам Пескова, в Кремле также позитивно оценивают участие представителей Telegram в мероприятиях и дискуссиях по проблематике отрасли, в том числе организованных на правительственном уровне.

Пресс-секретарь напомнил, что развитие этой отрасли является одним из приоритетных вопросов повестки дня президента РФ Владимира Путина. "Когда в дискуссиях в этой области принимают участие самые талантливые, самые успешные, это на пользу нам всем", - уверен он.

С апреля 2018 по июнь 2020 года Роскомнадзор блокировал Telegram на территории России, где мессенджером пользуются порядка 30 млн человек. Ведомство объявило о разблокировке 18 июня по согласованию с Генпрокуратурой.