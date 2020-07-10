ЮНЕСКО предостерегла Анкару от изменения статуса Айя-Софии без согласия организации

ПАРИЖ, 10 июля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) напомнила властям Турции о неправомерности изменения статуса собора Святой Софии без согласия Комитета всемирного наследия. Об этом говорится в заявлении ЮНЕСКО, поступившем в пятницу в ТАСС.

"Айя-София включена в Список всемирного наследия в статусе музея, - указали в штаб-квартире организации. - Это влечет за собой ряд юридических обязательств". В ЮНЕСКО подчеркнули, что "государство, на территории которого находится такой объект, должно воздержаться от каких-либо изменений, которые способны повредить универсальной ценности этого памятника".

Как напомнили в организации, "собор Святой Софии стал образцом для многих храмов, его архитектура повлияла как на восточное, так и на западное искусство". Собор, как указали в ЮНЕСКО, имеет "универсальную и историческую ценность".

"Эффективное, всеобъемлющее и равное участие всех заинтересованных сторон является необходимым условием сохранения этого объекта наследия и подтверждения его уникального значения. Это требование является одной из основ Конвенции по защите всемирного культурного наследия", - напомнили в ЮНЕСКО.

В парижской штаб-квартире ожидают, что "турецкие власти вступят в диалог прежде чем принимать решения, которые способны повлиять на универсальные ценности этого объекта". "Любым изменениям должно предшествовать направление уведомления в адрес ЮНЕСКО и в случае необходимости рассмотрение вопроса Комитетом всемирного наследия", - подчеркнули во всемирной организации.

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что Государственный совет Турции 2 июля провел заседание для обсуждения вопроса о возможном изменении статуса собора Святой Софии. Обсуждение, по данным канала, продлилось всего 17 минут. По его итогам сообщалось, что решение Госсовета будет распространено в течение ближайших 15 дней. Поручение проработать вопрос об изменении статуса собора президент Турции Тайип Эрдоган дал на заседании главного совета Партии справедливости и развития, председателем которой является.