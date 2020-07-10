Рособрнадзор попросил родителей не волноваться за меры безопасности на ЕГЭ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Рособрнадзор принял все необходимые меры безопасности для проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в условиях пандемии, родителям не стоит волноваться и создавать нервозную обстановку для своих детей. Об этом в пятницу сказал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев, слова которого приводит пресс-служба.

"Волнение, которое родители испытывают за своих детей во время экзаменов в этом году вдвойне сильнее, потому что они еще беспокоятся и за их здоровье. Мы приложили все усилия, чтобы их обезопасить с помощью мер дистанцирования, санитарной обработки и использования защитных средств. Прошу вас свои переживания не передавать выпускникам. Они очень четко реагируют на ваше поведение, излишнее волнение передается им и может привести к тому, что они не смогут сосредоточиться на экзамене", - сказал Музаев.

Он также попросил родителей не переносить на детей свои завышенные ожидания. "Давайте оценивать наших детей не по баллам ЕГЭ, а по тому, что они являются членами нашей семьи, и что мы их любим. Баллы ЕГЭ не могут оценить эту любовь. И это каждый выпускник должен почувствовать. Только настроив своих детей так, вы разгрузите их морально и психологически, и они спокойно и уверенно придут на экзамены и достигнут успеха", - сказал врио руководителя Рособрнадзора.

Музаев попросил организаторов ЕГЭ сделать все, чтобы создать для выпускников максимально комфортные условия сдачи экзаменов. Поскольку ЕГЭ проходит в июле, который является самым жарким летним месяцем, это создает для участников дополнительные неудобства.

"Мы не запрещаем открывать окна, порядок проведения экзаменов позволяет приносить с собой воду и легкий перекус", - сказал Музаев.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля, всего на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 714 тыс. человек. Экзамены в этом году сдают только выпускники, которые планируют поступать в вузы.