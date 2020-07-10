В Ростовской области "Волонтеры Победы" начали раздавать бесплатные телефоны ветеранам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. "Волонтеры Победы" начали работу над обеспечением ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Ростовской области, бесплатной мобильной связью. Об этом сообщили в пятницу журналистам в управлении информационной политики правительства области.

"В Ростовской области планируется раздать более 1,5 тыс. телефонов ветеранам, в донской столице - более 300 ветеранам", - сообщили в управлении информполитики, уточнив, что первые телефоны волонтеры уже передали ветеранам.

Вместе с телефонами ветераны получают именные сертификаты. "С этими сертификатами закрепленные за каждым фронтовиком волонтеры Победы в ближайшем отделении любого из крупных сотовых операторов смогут подключить мобильник к тарифу с пожизненным лимитом, - сказал первый заместитель губернатора области Игорь Гуськов. - При определении оператора для подключения сотовой связи используется индивидуальный подход. Специально уточняется, каким оператором пользуется семья ветерана и связь какого оператора лучше покрывает территорию его проживания. На основе этого волонтер получает сим-карту и приносит телефон с выбранным поставщиком связи".

Отмечается, что в "контакты" телефонов занесены все необходимые для каждого фронтовика номера - тревожных служб, лечащего врача, закрепленного за ним соцработника и добровольца.

В текущем году размер единовременной выплаты участникам Великой Отечественной войны ко Дню Победы в Ростовской области увеличили до 25 тыс. рублей. На эти цели власти региона выделили 41 млн рублей. Ветеранские выплаты получили более 1,6 тыс. человек.