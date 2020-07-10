Законопроект об ограничении внесудебного изъятия детей из семьи направлен в комитет Думы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в пятницу направил внесенный в нижнюю палату парламента законопроект об ограничении внесудебного порядка изъятия детей из семьи в профильный комитет по госстроительству и законодательству, сообщила пресс-служба Госдумы.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по государственному строительству и законодательству поступившие в Госдуму поправки в законодательство о защите семьи и детей, подготовленные в рамках реализации новых норм конституции", - говорится в сообщении.

Спикер отметил, что инициативы, направленные на реализацию новых норм основного закона, - приоритет в работе нижней палаты. "Согласно принятым поправкам, дети - важнейший приоритет государственной политики России. Наша задача - обеспечить благополучие детей и создать условия для их достойного воспитания в семье", - заявил он.

Как сообщил ранее глава думского комитета по госстроительству и законодательству, соавтор законопроекта Павел Крашенинников, документом "предлагается установить, что вопрос отобрания ребенка находится в компетенции суда". Для этого Гражданский процессуальный кодекс дополняется новой категорией дел особого производства - об изъятии ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью.

При этом в статье 77 Семейного кодекса предполагается сохранить внесудебный порядок изъятия ребенка, он будет действовать в исключительных случаях, когда "налицо риск наступления смерти ребенка в течение нескольких часов". По словам Крашенинникова, лишь в этом случае орган опеки и попечительства с участием прокурора и представителя органа внутренних дел сможет изъять ребенка из семьи, составив акт об этом с указанием обстоятельств, свидетельствующих о непосредственной угрозе жизни ребенка.