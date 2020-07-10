Власти Кировской области назвали эффективным пилотный проект по лекарственному возмещению

КИРОВ, 10 июля. /ТАСС/. Реализация пилотного проекта по лекарственному возмещению, благодаря которому жители некоторых районов Кировской области могут самостоятельно выбирать в аптеке льготные лекарства по торговому наименованию, показала свою эффективность по итогам 11 месяцев. Число вызовов скорой медицинской помощи пациентами с болезнями системы кровообращения сократилось почти на треть, сообщается в пятницу на сайте правительства области.

Реализация уникального для России проекта по лекарственному возмещению началась в Кировской области в феврале 2019 года, с этого года его участниками стали жители с заболеваниями системы кровообращения из 24 районов региона. Пациенты на основании выписанного рецепта сами выбирают лекарственный препарат в аптеке по торговому наименованию и платят за него сумму за вычетом 50%-60% от предельной цены на лекарство. Аптекам впоследствии возмещают недополученную сумму из областного бюджета.

"Уже по итогам первых 11 месяцев работы программа показала высокую эффективность в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На пилотных территориях почти на треть сократилось количество вызовов скорой медицинской помощи пациентами с болезнями системы кровообращения. Кроме того, муниципальные образования - участники проекта по льготному лекарственному возмещению демонстрируют улучшение демографических показателей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, по итогам первого полугодия скидкой воспользовались более 30,4 тыс. жителей региона."С января по июль 2020 года проект позволил сократить личные расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов на 27,4 млн рублей. Именно такой объем субсидий, равный общей недополученной от пациентов сумме, предоставлен аптечным организациям областным бюджетом", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Кировской области Андрея Черняева.

Как ранее сообщали в пресс-службе регионального правительства, по расчетам властей, возможность лекарственного возмещения может снизить смертность от болезней системы кровообращения. Прорабатывается вопрос о тиражировании пилотного проекта по лекарственному возмещению на уровне Российской Федерации.