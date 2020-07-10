Адвокат Ефремова назвал критику Федеральной палаты адвокатов правом этой организации

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Адвокат Эльман Пашаев, представляющий актера Михаила Ефремова в деле о ДТП, считает, что критика Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России в его адрес - это естественное право этой организации. Об этом сам Пашаев заявил в беседе с ТАСС.

"Это их право. Но я хочу подчеркнуть, что имею право защищать подзащитного любым не запрещенным законом способом. Общаться с прессой мне также никто не может запретить", - заявил он.

Ранее ТАСС в пресс-службе ФПА России сообщили, что в отношении адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, представляющего сторону потерпевших по делу о ДТП, в соответствии с нормами закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" и Кодекса профессиональной этики адвоката возбуждены дисциплинарные дела. В ФПА выражали обеспокоенность, что адвокаты используют дело актера для саморекламы, дают многочисленные интервью и комментарии СМИ, участвуют в различных телепрограммах, где разглашают адвокатскую тайну и высказывают суждения, несовместимые с существом адвокатской профессии.

В этой связи в ФПА напомнили, что корпоративная культура адвокатского сообщества отторгает саморекламу, а высказываниям адвоката "должны быть чужды правовой нигилизм, любой вид агрессии, розни и нетерпимости". Адвокату в любых публичных высказываниях и комментариях "следует проявлять свойственные профессии сдержанность, осторожность и корректность". Согласно Кодексу профессиональной этики адвоката, к мерам дисциплинарной ответственности относятся замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката.