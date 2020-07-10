В Думе готовят проекты по укреплению общественного здоровья

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья разрабатывает инициативы, направленные на сохранение и укрепление общественного здоровья, в связи с принятыми поправками к конституции РФ, сообщил в пятницу глава комитета Дмитрий Морозов ("Единая Россия").

"Вопросы сохранения и укрепления общественного здоровья, создания условий для ведения здорового образа жизни вошли в новый текст конституции. Они отнесены к совместному ведению РФ и субъектов. Сейчас комитет разрабатывает соответствующие изменения в законодательство, чтобы закрепить эти важные вопросы в полномочиях федеральных и региональных органов власти", - заявил он в интервью сайту стопкоронавирус.рф.

В частности, считает Морозов, сегодня необходимо продвигать ценности здорового образа жизни. "В числе наших первоочередных задач - антитабачный блок, принятие законопроекта об охране здоровья граждан от последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, в котором предлагается приравнять устройства для потребления никотинсодержащей продукции к обычной табачной продукции, установить ограничения оборота никотинсодержащей продукции, а также запрет ее продажи несовершеннолетним", - подчеркнул Морозов.

Кроме того, по его словам, депутаты ждут внесения законопроекта по профилактике йодного дефицита, который сейчас проходит согласование в правительстве.

В целом, подчеркнул Морозов, первый год реализации национального проекта по здравоохранению уже дал положительные результаты. "Достигнут очередной исторический максимум показателя ожидаемой продолжительности жизни - 73,34 года. Сократилась смертность от основных причин смертности и младенческая смертность", - отметил он.

Эффективность системы здравоохранения

Российская система здравоохранения показала свою эффективность в условиях пандемии, заявил Дмитрий Морозов.

"В условиях пандемии коронавирусной инфекции российская система здравоохранения показала свою эффективность. Своевременное перепрофилирование и строительство новых стационаров, их оснащение медицинским оборудованием, привлечение необходимых кадровых ресурсов позволило обеспечить оказание медицинской помощи при росте заболеваемости. Амбулаторное звено проводило работу по выявлению заболевших, принятию решения о лечении на дому и дальнейшему наблюдению", - отметил он.

Морозов напомнил, что полис обязательного медицинского страхования сегодня гарантирует бесплатное тестирование при наличии показаний, а также получение всех видов необходимой медицинской помощи. Кроме того, отметил он, в стране сохранена система государственной эпидемиологической службы, есть научный потенциал, "способный осуществлять разработку тест-систем, новых вакцин и лекарств".

"Наша система не идеальна, требует совершенствования, в том числе нормативно-правовой базы, но она показала свою устойчивость к таким вызовам. Опыт, накопленный за этот год, без сомнения, повысил готовность российского здравоохранения к возможной второй волне коронавируса и к другим будущим эпидемиологическим угрозам", - считает Морозов.