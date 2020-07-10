Волонтеры в Ульяновске проконтролируют соцдистанцию во время "Бессмертного полка"

УЛЬЯНОВСК, 10 июля. /ТАСС/. Участники акции "Бессмертный полк" в Ульяновске пройдут по маршруту шествия в масках и перчатках, волонтеры будут контролировать соблюдение социальной дистанции. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления внутренней политики администрации губернатора Ульяновской области.

"Акция планируется в регионе 26 июля, но окончательное решение по ее проведению будет зависеть от эпидемиологической обстановки. При этом будут соблюдаться все необходимые меры безопасности в условиях пандемии, сейчас ведется тщательная подготовка для безопасности шествия. Обеспечивать выполнение санитарно-эпидемиологических требований в части соблюдения социальной дистанции участников будут инструктированные волонтеры, все участники будут обеспечены масками и перчатками", - отметили в пресс-службе.

По словам руководителя регионального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Дмитрия Травкина, совместно с администрацией Ульяновска подготовили предложения по расстановке ограждений и рамок металлодетекторов по всему маршруту - от места сбора до завершения шествия.

"Помимо традиционных машин скорой помощи, которые будут сопровождать участников акции и находиться в наиболее удобных точках маршрута, планируется создание серьезной системы медицинской безопасности, связанной с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Для этого на все пункты входа в колонну как на месте построения, так и по ходу проведения шествия, планируется у рамок металлодетекторов организовать сплошное измерение температуры бесконтактными термометрами, обработку открытых участков тела дезинфицирующими средствами, а также выдачу всем, не имеющим средств индивидуальной защиты, - масок и перчаток", - сказал Травкин на заседании оргкомитета по подготовке шествия.

Президент РФ Владимир Путин 16 апреля из-за пандемии коронавируса перенес все массовые публичные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том числе парад на Красной площади. 26 мая глава государства на совещании с министром обороны страны Сергеем Шойгу объявил, что парад пройдет 24 июня. Шествие "Бессмертного полка" запланировали на 26 июля.