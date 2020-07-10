Рекордные 63 тысячи случаев заражения коронавирусом выявили в США за сутки

ТАСС, 10 июля. Число случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось в США за сутки на рекордные 63,2 тыс. Об этом свидетельствуют в опубликованные пятницу данные Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

По его информации, за минувшие сутки в стране зафиксировано 990 летальных исходов. Днем ранее в США были выявлены 58,6 тыс. случаев заражения, умерли 820 человек.

В последние недели в нескольких американских штатах, в том числе во Флориде, Аризоне, Техасе и Калифорнии, наблюдается быстрое распространение коронавируса. В связи с этим местные власти приостановили начатый ранее процесс ослабления или отмены санитарных ограничений.

США лидируют среди стран как по числу инфицированных коронавирусом - свыше 3,11 млн человек, так и умерших - 133,2 тыс. С начала пандемии в мире заразились более 12,2 млн человек, около 555 тыс. умерли.