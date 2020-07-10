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Пандемия коронавируса нового типа
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Собянин: уровень иммунитета москвичей к коронавирусу позволяет дальше снимать ограничения

Как отметил мэр столицы, второй волны эпидемии в ближайшее время не ожидается

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу у жителей Москвы позволяет уверенно выходить из ограничений, введенных в городе в связи с пандемией, при этом второй волны заболеваемости в ближайшее время не ожидается. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу в интервью телеканалу "Россия-24".

"Уже на основании опыта и разговоров со многими специалистами, врачами, специалистами Роспотребнадзора я вижу, что все-таки мы уже пики прошли, и никакой второй волны в ближайшее время не ожидается. Все-таки в Москве, считай, выработался коллективный иммунитет у населения, который позволяет с уверенностью дальше выходить из ограничений", - сказал он.

 

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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