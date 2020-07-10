Эксперты ОНФ предложили дифференцировать штрафы за проезд перекрестков на красный свет

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предлагают учитывать в штрафных санкциях нюансы проезда перекрестков на красный сигнал светофора. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ОНФ.

"Рабочая группа Народного фронта "Защита прав автомобилистов" предложила разделить штрафы за проезд на красный сигнал светофора: прямой проезд перекрестка должен наказываться жестче, поворот при соблюдении мер предосторожности - мягче", - проинформировали в пресс-службе.

Там напомнили, что в настоящее время статья 12.12.1 Кодекса РФ об административных нарушениях (КоАП) устанавливает штраф за проезд на любой запрещающий сигнал в размере 1 тыс. рублей, за повторный в течение года проезд на красный статья 12.12.3 КоАП предусматривает штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев, если нарушение зафиксировал инспектор.

"Эксперты ОНФ предложили за первый прямой проезд перекрестка на красный увеличить штраф сразу до 5 тыс. рублей", - уточнили в пресс-службе движения.

"У нас серьезным нарушением считается не только проезд перекрестка на красный, но и безобидный поворот направо, когда вы пропускаете транспорт, смотрите налево, а в это время стрелка, которая справа от вас, предательски погасла. Вы поворачиваете на скорости 5 км/ч на пустую дорогу и тут же попадаетесь инспекторам, которые стоят чуть поодаль, и становитесь грубым нарушителем ПДД", - пояснил руководитель рабочей группы Петр Шкуматов.

Он отметил, что сам живет "напротив такого места, где водители в силу конфигурации перекрестка поворачивают под 120-градусным углом, если они не успели заехать на перекресток, когда стрелка еще моргала, то они почти неминуемо встречаются с инспекторами ГИБДД, которые стоят в 200 метрах от перекрестка".

"То есть инспекторы ГИБДД стоят не за перекрестком, чтобы ловить тех, кто его прошивает на красный насквозь (и такие есть), а ловят тех, кто последнее моргание красной стрелки не увидел. Почему это происходит? Потому что эти нарушения с точки зрения физики абсолютно разные, а с точки зрения КоАП РФ абсолютно одинаковые", - утверждает Шкуматов.

При этом он обратил внимание, что "во всех случаях светофор должен находиться в исправном виде и работать по ГОСТу". "Эта ремарка означает, что если вы едете и светофор вдруг начал работать странно, сломался или еще что-то пошло не так, а у вас есть запись с видеорегистратора, то штрафа либо не будет, либо он должен быть отменен", - уточнил эксперт.