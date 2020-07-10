СМИ: Храм Гроба Господня вновь закрыт из-за коронавируса

ТАСС, 10 июля. Иерусалимский Храм Воскресения Христова (известен также как Храм Гроба Господня) вновь закрыт для посещения. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Arabiya.
По его сведениям, повторное закрытие вызвано опасениями в связи с распространением коронавируса.
Храм Гроба Господня был открыт для посетителей 24 мая после двухмесячного карантина, введенного из-за пандемии, при условии, что одновременно внутри храма будут находиться лишь 50 человек. Верующих обязали носить защитные маски, соблюдать дистанцию в два метра, не прикасаться к камням, иконам и другим объектам в помещении.
Однако с начала июля в Израиле наблюдается увеличение числа выявляемых случаев заражения коронавирусом. Так, по сведениям газеты Times of Israel, 7, 8 и 9 июля в стране фиксируются рекордные с начала пандемии показатели распространения инфекции (1 137 , 1 289 и 1 650 случаев инфицирования в сутки соответственно). Согласно последним данным, обнародованным в четверг израильским Минздравом, общее число заразившихся коронавирусом возросло до 34 825.