СМИ: Храм Гроба Господня вновь закрыт из-за коронавируса

ТАСС, 10 июля. Иерусалимский Храм Воскресения Христова (известен также как Храм Гроба Господня) вновь закрыт для посещения. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Arabiya.

По его сведениям, повторное закрытие вызвано опасениями в связи с распространением коронавируса.