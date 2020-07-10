Трамп назвал удаленное образование ужасным

ТАСС, 10 июля. Президент США Дональд Трамп раскритиковал систему удаленного обучения и назвал ее ужасной. Об этом глава Белого дома написал в пятницу в Twitter.

"Дистанционное обучение оказалось ужасным в сравнении с [очным] обучением в школах, университетах", - отметил президент.

Трамп подчеркнул, что школы необходимо открыть для посещения осенью.

Ранее он неоднократно указывал на необходимость открыть образовательные учреждения для посещения. В среду президент заявил о возможности лишить школы финансирования в том случае, если они не откроются в ближайшее время.

Как написал президент США 6 июля в Twitter, его оппоненты-демократы по политическим причинам настаивают на том, чтобы американские образовательные учреждения не возобновляли осенью обучение в очной форме в условиях пандемии коронавируса.