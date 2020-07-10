Иммунитет к коронавирусу сформировался у 21,7% прошедших тестирование москвичей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Антитела к коронавирусу выявлены у 21,7% жителей Москвы, которые прошли ИФА-тестирование. Об этом сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"По итогам очередного этапа исследования популяционного иммунитета к COVID-19 у 21,7% москвичей обнаружены антитела к коронавирусной инфекции. Наблюдается четкая тенденция - число горожан с формирующимся иммунитетом растет", - сказала заммэра.

Она уточнила, что четвертый этап ИФА-тестирования прошел с 19 июня по 2 июля. За две недели в исследовании приняли участие 98 тыс. человек. Масштабный проект по исследованию популяционного иммунитета жителей к коронавирусу продолжается.

При этом темп иммунизации постепенно снижается, за последние две недели - с 2,5% до 1,8%. Анализ в период исследования популяционного иммунитета показал снижение доли болеющих жителей по данным ИФА-тестирования - с 3,9% до 3,1%, а по ПЦР-исследованиям - с 2,4% до 1,2%.

"Увеличение доли жителей, у которых выработались антитела к COVID-19, фиксируется как в целом по Москве, так и в разрезе административных округов. По-прежнему любой житель Москвы имеет возможность записаться в один из 30 пунктов сдачи крови и бесплатно пройти тестирование на наличие антител к заболеванию. Кроме того, почти месяц назад в Москве был запущен совместный проект с работодателями", - добавила Ракова.

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