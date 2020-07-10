Жаркая погода вернется в большинство регионов Центральной России к 12 июля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до 29-30 градусов к 12 июля на значительной территории Центрального федерального округа (ЦФО). В Костромской, Тверской и ряде других областей возможны дожди и грозы, об этом в пятницу сообщается на сайтах местных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

По данным синоптиков региональных гидрометцентров, в Воронежской и Белгородской областях к 12 июля ожидается потепление на 3-5 градусов, установится около плюс 30 градусов, существенных осадков не прогнозируется. До плюс 29 градусов в предстоящие выходные воздух прогреется в Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Тульской областях. Там, по информации местных ЦГМС, станет на 4-6 градусов теплее, чем 10 июля.

Около плюс 27-28 градусов в субботу и воскресенье столбики термометров покажут во Владимирской, Ивановской, Орловской областях, 12 июля местами возможны небольшие дожди. "Наблюдается потепление. Если в пятницу по региону около плюс 22 градусов, то в субботу и воскресенье до плюс 27 днем. Ночные температуры так же будут выше и поднимутся с плюс 10, до плюс 17 градусов", - сказала ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Орловской области.

Прохладная погода и небольшие осадки сохранятся в ближайшие двое суток в Костромской и Ярославской областях, где воздух прогреется не выше 23-24 градусов. В Смоленской и Тверской областях в субботу потеплеет до плюс 26-27 градусов, но в воскресенье на фоне дождей снова похолодает до плюс 19-22 градусов, отметили в областных ЦГМС.

На сайте Гидрометцентра России сообщается, что 11-12 июля в зоне атмосферных фронтов окажутся регионы северной половины округа. Неустойчивый характер погоды ожидается в Костромской, Тверской, Смоленской, Ярославской областях, не исключаются грозы, порывы ветра до 17 м/с.