Минюст завершил повторное публичное обсуждение проектов нового КоАП

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Повторное публичное обсуждение проектов федеральных законов "Кодекс РФ об административных правонарушениях" и "Процессуальный кодекс РФ об административных правонарушениях" завершилось на сайте regulation.gov.ru. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Минюста.

"По результатам рассмотрения проекта нового КоАП уже поступило более 130 различных предложений от граждан, организаций, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления. В рамках публичного обсуждения проекта Процессуального кодекса об административных правонарушениях поступило более 30 различных предложений", - уточнили в Минюсте.

Все поступившие в Минюст России замечания и предложения будут в обязательном порядке рассматриваться и прорабатываться на предмет целесообразности их учета при доработке законопроектов. Для обсуждения предложений Минюст запланировал ряд совещаний с представителями органов государственной власти, общественных объединений, научных организаций и предпринимательского сообщества.

В середине июня Минюст опубликовал проект Процессуального кодекса об административных правонарушениях на портале regulation.gov.ru для повторного публичного обсуждения. В конце мая для повторного обсуждения был размещен на сайте и проект нового КоАП, первая редакция которого была подвергнута жесткой критике со стороны парламентариев за предусмотренное ею кратное увеличение большинства штрафов и сроков привлечения к административной ответственности.