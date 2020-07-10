Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании убийства 100-летнего ветерана в Башкирии

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования убийства 100-летнего ветерана войны в Башкирии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.

"Председатель Следственного комитета поручил руководителю следственного управления по Республике Башкортостан доложить обо всех обстоятельствах убийства в Башкортостане 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны", - сообщили в СК.

9 июля тело ветерана со следами насильственной смерти обнаружили в его доме в селе Леуза Кигинского района Башкирии. По факту разбойного нападения и убийства возбуждено уголовное дело. Ведется розыск подозреваемых. Ранее региональное отделение "Единой России" в Башкирии объявило вознаграждение в размере 500 тыс. рублей за информацию о причастных к убийству ветерана.