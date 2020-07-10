Власти Адыгеи объявили о возобновлении работы торговых и спортивных центров

МАЙКОП, 10 июля. /ТАСС/. Относительная стабилизация эпидемиологического процесса, сложившаяся за последнее время в Адыгее, позволила властям республики принять решение о переходе к третьему этапу снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Так, разрешена работа торговых и спортивных центров, сообщила в пятницу пресс-служба главы Адыгеи.

Ранее сообщалось, что в рамках первых двух этапов в Адыгее была восстановлена работа практически всех сфер экономики. В плановом режиме функционируют учреждения здравоохранения, в детских садах открылись дежурные группы. Постепенно восстанавливается работа организаций сферы услуг, туристской отрасли, открылись межрегиональные маршруты.

"Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал указ, который предусматривает переход на третий этап снятия ограничительных мер. На третьем этапе продолжает действовать главное условие - соблюдение отраслевых стандартов, требований Роспотребнадзора. Кроме социальной дистанции, масочного режима, проведения дезинфекции в общественных местах, в республике до 9 августа включительно сохраняется режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих определенные хронические заболевания", - говорится в сообщении.

На третьем этапе смогут открыться все предприятия торговли и сферы услуг, но с ограничением по текущей наполняемости. Развлекательные досуговые заведения, детские игровые комнаты, кинотеатры, в том числе расположенные в торговых центрах, отрываются при условии контроля за их наполняемостью - не более 50% от вместимости. Такое же требование по наполнению касается фитнес-центров и других спортивных организаций, пояснили в пресс-службе главы.

"Число участников групповых спортивных занятий не должно превышать 20 человек. Кроме того, с 1 августа будет разрешена организация и проведение профессиональных и любительских спортивных соревнований, в том числе со зрителями при условии заполнения не более 10% мест спортивного сооружения", - уточнили в пресс-службе.

С пятницы посетителей смогут принимать не только летние веранды, но и кафе, организации общественного питания, при этом внутри помещения между столиками должно быть расстояние полтора-два метра или перегородка. При условии соблюдения социального дистанцирования и масочного режима разрешаются массовые мероприятия с численностью не более 50 человек. Также смогут работать все детские сады, при этом решение об их открытии принимает каждый муниципалитет самостоятельно, исходя из эпидобстановки.

По данным регионального оперативного штаба, по состоянию на пятницу в республике коронавирусная инфекция выявлена у 2 224 человек (плюс 19 человек за последние сутки), на лечении находятся 509 человек. С начала пандемии в республике выздоровели 1 701 человек, умерли 14. Больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Майкопе (700) и Тахтамукайском районе (431).