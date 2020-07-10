РПЦ сожалеет, что Турция не учла ее позицию по возможной смене статуса собора Святой Софии

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Русская православная церковь сожалеет о том, что обеспокоенность ее и других поместных православных церквей перспективой превращения собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть не была услышана турецкими властями. Об этом заявил ТАСС в пятницу председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.