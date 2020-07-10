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РПЦ сожалеет, что Турция не учла ее позицию по возможной смене статуса собора Святой Софии

Это решение может привести к еще большим разделениям, отметил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда Владимир Гердо/ТАСС
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Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Русская православная церковь сожалеет о том, что обеспокоенность ее и других поместных православных церквей перспективой превращения собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть не была услышана турецкими властями. Об этом заявил ТАСС в пятницу председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

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"Очень жаль, что обеспокоенность Русской православной церкви, других православных церквей не была услышана. Данное решение, увы, не направлено на примирение существующих противоречий, но, напротив, может привести к еще большим разделениям, о чем сказал 6 июля в своем заявлении Патриарх [Московский и всея Руси] Кирилл", - сказал собеседник агентства.

Ранее Государственный совет Турции отменил постановление турецкого правительства о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса музея.

Теги
ТурцияРоссияКирилл (патриарх)Легойда, Владимир Романович
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