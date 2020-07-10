РПЦ сожалеет, что Турция не учла ее позицию по возможной смене статуса собора Святой Софии

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Русская православная церковь сожалеет о том, что обеспокоенность ее и других поместных православных церквей перспективой превращения собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть не была услышана турецкими властями. Об этом заявил ТАСС в пятницу председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
"Очень жаль, что обеспокоенность Русской православной церкви, других православных церквей не была услышана. Данное решение, увы, не направлено на примирение существующих противоречий, но, напротив, может привести к еще большим разделениям, о чем сказал 6 июля в своем заявлении Патриарх [Московский и всея Руси] Кирилл", - сказал собеседник агентства.
Ранее Государственный совет Турции отменил постановление турецкого правительства о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса музея.