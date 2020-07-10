Эксперт Минздрава заявил о снижении смертности от инфаркта миокарда за январь-март на 9%

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Смертность от инфаркта миокарда в России за январь-март 2020 года снизилась более чем на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, от болезней системы кровообращения - на 7,5%. Об этом в пятницу сообщил генеральный директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов.

"Начало года было очень обнадеживающим, весь первый квартал мы наблюдали выраженное снижение общей смертности и смертности от болезней системы кровообращения, причем это касалось буквально всех федеральных округов и абсолютного большинства субъектов РФ. Если говорить о смертности от болезней системы кровообращения, то январь-март - это минус 7,5% по сравнению с периодом прошлого года. Смертность от инфаркта миокарда - тоже один из важнейших показателей федерального целевого проекта - минус 9,2%", - сообщил он на круглом столе, организованном фондом "Контент" при информационной поддержке ТАСС и фонда Росконгресс.

Бойцов отметил, что снижение смертности в начале года - "нечасто наблюдаемое явление", так как обычно в данных периодах наблюдается именно рост данного показателя из-за предшествующего сезона гриппа и температурных изменений, которые влияют на смертность, особенно среди пожилого населения.

"В этом году эти факторы практически в большинстве регионов не работали, но я не исключаю, что, может быть, все-таки начали в какой-то степени работать наши региональные программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, то есть федеральный проект ["Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение"], - добавил эксперт Минздрава. - Дальше началась пандемия. Апрель месяц был еще обнадеживающим. Мы ждали уже рост болезней системы кровообращения, смертей, но в общем степень снижения [за] январь-апрель была сопоставима со степенью снижения [за] январь-март относительно аналогичных периодов предыдущего года".

Однако уже в мае и июне эксперт отмечает рост смертности от болезней системы кровообращения. "Пока мы не имеем официальных данных Росстата, но по информации, которую можем увидеть, <...> мы видим, что и в мае, и в июне от болезней системы кровообращения формируется система роста смертности, что, в общем, объяснимо. Мы должны понимать, что июль тоже в этом отношении месяц, который заставляет тревожиться о продолжении возможного роста, учитывая, что пандемия движется по стране медленно, но движется <...>. Есть пока очень высокая напряженность, с моей точки зрения, по этому факту. Однако, если вторая волна не сформируется, то есть основания полагать, что все-таки мы должны почувствовать и затухание этого процесса", - пояснил Бойцов.

Отвечая на вопрос, стоит ли пересматривать целевые показатели нацпроекта "Здравоохранение", Бойцов отметил, что нужно дождаться официальных статистических данных Росстата и только тогда анализировать ситуацию. "Я думаю, что июль нам покажет, когда мы получим официальные данные Росстата по июлю, нам будет понятно. Причем здесь надо будет, конечно, внимательно проанализировать ситуацию применительно к каждому региону, поскольку уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионах разный. Те субъекты РФ, где имел место рост смертности и там действительно высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, - это одна история, а там, где рост смертности имеет место без работы фактора коронавируса, - это другая история. Этот момент надо будет очень внимательно проанализировать", - заключил он.

О нацпроектах

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одним из приоритетных направлений национального проекта "Здравоохранение". Наибольшее число сердечно-сосудистых заболеваний у россиян можно предотвратить, если сократить воздействие факторов риска - употребление алкоголя, курение, нерациональное питание и низкую физическую активность. Эти меры предусматриваются нацпроектом "Демография".