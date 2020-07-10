Число киберпреступлений в России с 2013 года возросло в 20 раз

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Количество киберпреступлений в России возросло в 20 раз с 2013 года. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко по итогам проведенного главой ведомства Александром Бастрыкиным совещания.

"С 2013 года уровень преступности с использованием высоких технологий возрос более чем в 20 раз", - сообщила Петренко.

В прошедшем году зарегистрировано более 294 тыс. таких преступлений. Как отметила представитель СК, серьезной проблемой остается оборот в киберпространстве видеопродукции порнографического содержания, в том числе и детской порнографии.

Поэтому в СК создан специализированный отдел по расследованию преступлений, совершенных с использованием высоких технологий. С 2019 года СК расследовал более 13 тыс. IT-преступлений. От следователей этого подразделения также требуется создание особых подходов, методик производства следственных действий, формирование аналитической базы, аккумулирующей сведения о совершенных киберпреступлениях в стране, носящих межрегиональный и зачастую трансграничный характер.