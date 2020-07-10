В ОНФ прокомментировали слова представителя профсоюзов об электронной трудовой книжке

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Электронная форма трудовой книжки упростит многие процедуры, в том числе получение госуслуг, а возможные риски раскрытия персональной информации - это проблема цифровой экономики в целом. Об этом заявили в пятницу в Общероссийском народном фронте (ОНФ).

"Электронная форма трудовой книжки способна значительно упростить многие процедуры, в том числе оказание государственных услуг. Имеющиеся риски раскрытия персональной информации - это проблема цифровой экономики в целом. Это та цена, которую приходится платить за повышение эффективности и производительности труда. Но при этом мы не можем игнорировать вызовы новой эпохи и оставаться в бумажном" периоде", - цитирует пресс-служба ОНФ слова руководителя центра по восстановлению экономики ОНФ Ильи Семина.

В ОНФ отмечают, что цифровизация экономики предполагает создание электронных версий документов. "Электронный формат подразумевает более широкие возможности для использования данных. Например, в период пандемии остро встал вопрос об оказании услуг центров занятости населения удаленно. Однако действующая система документооборота оказалась не готова к таким условиям, очереди к специалистам растянулись на месяцы", - сказал Семин.

Член Центрального штаба ОНФ, председатель ФНПР Михаил Шмаков в свою очередь назвал оправданным решение о переходе на электронный аналог, так как трудовая книжка нужна именно для предоставления сведений о трудовой деятельности в Пенсионный фонд. Вместе с тем он высказал опасение, что при введении электронного документооборота до сих пор не решен вопрос о надлежащей защите персональных данных граждан, в том числе сведений, касающихся их трудовой деятельности. "Мы все чаще слышим о случаях несанкционированного раскрытия личной информации", - цитирует Шмакова пресс-служба ОНФ.

Ранее руководитель правового департамента аппарата Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Юрий Пелешенко заявил, что данные в электронной трудовой книжке пока не сильно защищены, и высказал мнение, что безопаснее для работников продолжать использовать бумажную трудовую.