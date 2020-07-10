Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии на мечеть

Как указывается в документе, который турецкий лидер разместил на своей странице в Twitter, "было принято решение об открытии мечети Айя-София для поклонений".

АНКАРА, 10 июля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган подписал в пятницу указ, позволяющий мусульманам совершать поклонения в Айя-Софии, которая отныне носит статус мечети.

Ранее в пятницу Государственный совет Турции отменил постановление правительства 1934 года о присвоении собору Святой Софии статус музея.

Айя-София: самый известный музей Турции в шаге от превращения в мечеть

Софийский собор в Стамбуле - памятник византийского зодчества, который был возведен в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана. После падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть.

В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современного турецкого государства Мустафой Кемалем Ататюрком, собор стал музеем, а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки.

В 1985 году здание было включено в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.