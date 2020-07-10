В мае 5 644 россиянина умерли от СOVID-19

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Коронавирус в мае стал главной причиной смерти 5 644 россиян. Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков в пятницу на брифинге, который транслировал телеканал "Россия-24".

Коронавирус рассматривается в качестве основной причины еще 1 800 смертей в мае, но окончательно это не установлено, заявили в Росстате. Смертность в мае выросла в 55 субъектах РФ, наибольший прирост отмечен в регионах, которые первыми столкнулись с коронавирусом.

По словам главы Росстата, коронавирус в мае стал не основной причиной 1 530 летальных исходов в России, но оказал влияние на состояние пациентов. Коронавирус был диагностирован, но не повлиял на смерть пациента, в 3 478 случаях в мае.

По словам Малкова, всего почти 173 тыс. человек умерли в России в мае 2020 года, таким образом, смертность увеличилась на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "По собранным данным, в мае умерли почти 173 тыс. человек. Это на 11,9% больше, чем в мае прошлого года. Смертность выросла в 55 субъектах. И наибольший прирост отмечен в тех регионах, которые первыми столкнулись с коронавирусом", - сказал он.