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Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко опроверг слухи о своей отставке

По словам Логвиненко, в его планы не входит увольнение, и у него много идей и проектов по развитию донской столицы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. Информация об отставке главы администрации города Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, появившаяся в пятницу в социальных сетях и местных СМИ, не соответствует действительности. Как сообщил журналистам глава города, в его планы не входит увольнение.

"Увольняться - этого в планах нет, слишком много идей и проектов по развитию донской столицы, которые, я надеюсь, мы вместе с ростовчанами и реализуем, - сказал Логвиненко. - А посты в некоторых нечистоплотных СМИ и интернет-пространстве - это просто их желание "попиариться" и привлечь к себе внимание".

Логвиненко также напомнил, что во вторник возглавил список кандидатов в депутаты Ростовской-на-Дону городской думы от партии "Единой России". "Впереди непростое время подготовки и проведения выборов", - отметил Логвиненко.

Пресс-секретарь администрации Ростова-на-Дону Мария Петрова сообщила ТАСС, что глава администрации сейчас находится в отпуске, который проводит вместе с семьей.

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