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В Санкт-Петербурге восстановили часть мемориала жертвам репрессий, похищенную вандалами

Один из авторов мемориала, архитектор Вячеслав Бухаев, лично установил новую гранитную книгу на место украденной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Часть памятника жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной, в июне похищенную неизвестными, восстановили в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил в пятницу один из авторов мемориала, архитектор Вячеслав Бухаев.

"Поставили сегодня книгу новую", - сказал собеседник агентства. Ранее в пятницу он лично установил специально изготовленную гранитную книгу на прежнее место, закрепив ее на каменном постаменте.

В конце июня был совершен акт вандализма, и композиция "Метафизические сфинксы", расположенная напротив бывшего следственного изолятора "Кресты", лишилась гранитной книги. Как сообщили журналистам в пресс-службе администрации Центрального района города, на данный момент полиция ведет поиски злоумышленников. Книгу с памятника похищали и ранее: аналогичный случай произошел в июне 2015 года, а в 2001 году неизвестные сбросили центральную часть композиции в реку.

Памятник жертвам политических репрессий работы Михаила Шемякина и Вячеслава Бухаева был установлен в 1995 году на набережной Невы напротив следственного изолятора "Кресты". В его основе - два сфинкса. С одной стороны, повернутой к домам, у них человеческие лица, с другой, направленной к "Крестам", у них обнажены черепа. Между ними на набережной стоит гранитное окно с решеткой, под ним была установлена каменная книга.

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