Водительские права, истекающие с 15 июля, можно будет обменять до конца года

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Водительские удостоверения, срок которых закончился или заканчивается в период с 1 февраля до 15 июля, можно будет обменять до 31 декабря этого года, до этого срока они будут действительны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

"Замена водительского удостоверения, срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, осуществляется в срок до 31 декабря 2020 года включительно. До этого дня водительские удостоверения считаются действительными без каких-либо ограничений", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительная запись на получение госуслуги по замене водительского удостоверения осуществляется на сайте Госуслуг. "Вместе с тем, граждане могут обратиться лично в регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции. Для регулирования потоков посетителей будут использоваться системы электронной очереди. При необходимости такая услуга будет оказываться также в порядке живой очереди. При этом для исключения скопления большого числа посетителей и образования очередей в зависимости от количества находящихся на приеме граждан будут увеличены часы приема и число задействованных сотрудников, а соответствующая информация оперативно размещена на официальном сайте Госавтоинспекции", - отметил собеседник агентства.

Он также отметил, что в этом году в период с 1 февраля по 15 июля замене подлежали более 2 млн водительских удостоверений. На сегодняшний день из них заменены свыше 1,6 млн.

"Госавтоинспекция призывает граждан не проявлять излишнего нетерпения и не создавать ажиотаж - времени для замены вполне достаточно. Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции работают в штатном режиме", - отметили в МВД.

В мае ТАСС сообщал, что МВД РФ разработало проект приказа, предусматривающий продление в период пандемии коронавируса истекших водительских удостоверений и общегражданских паспортов.