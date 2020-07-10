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Пандемия коронавируса нового типа

В Калининградской области возобновляют работу библиотеки и бассейны

В регионе также разрешили проводить семейные торжества на открытых площадках с максимальным числом участников до 30 человек

КАЛИНИНГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Библиотеки с читальными залами и бассейны открываются в Калининградской области в пятницу. В ЗАГСах разрешены торжественные церемонии с числом участников не более 30 человек, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

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"С 10 июля разрешается проведение церемоний в ЗАГСах численностью не более 30 человек. Также возможны семейные торжества с таким же максимальным числом участников на открытых площадках - летних кафе, верандах и шатрах. Открываются бассейны с соблюдением всех санитарных норм, библиотеки с читальными залами", - говорится в сообщении пресс-службы.

Главам муниципальных образований поставлена задача максимального расширения площадей летних кафе до перехода на третий этап снятия ограничений. Вместе с тем, до 25 июля в области продлен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.

По данным областного оперативного штаба, на 10 июля в области подтвержден 2 591 случай заражения новым коронавирусом, в том числе 13 за прошедшие сутки. Вылечились 1 785 пациентов, умер 41 человек. Остаются под медицинским наблюдением 465 человек, в том числе 16 в условиях обсерватора.

Теги
РоссияКалининградская областьПандемия коронавируса нового типа
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