Организаторы "Бессмертного полка" рассматривают вопрос о переносе акции

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Акция "Бессмертный полк" может быть перенесена с 26 июля на другую дату, но окончательное решение об этом пока не принято. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе движения "Бессмертный полк России".

"Такая возможность действительно обсуждается, поскольку неоднозначная ситуация в регионах по эпидобстановке. Мы ждем принятия какого-то решения нашим руководством. Этот вопрос стоит очень остро, но сказать на 100% - будет или не будет шествие - мы на данный момент не можем", - сказали в пресс-службе.

Организаторы уточнили, что информация о проведении акции будет размещена на сайте "Бессмертного полка России" как только будет принято соответствующее решение.

Ранее президент Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу во вторник объявил, что марш "Бессмертного полка" планируется провести в этом году в День ВМФ, 26 июля, если эпидемиологическая ситуация не потребует его переноса на более поздний срок.

О марше

"Бессмертный полк" - общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. В рамках акции каждый год 9 мая или в ближайшие даты ее участники проходят колонной, неся транспаранты с фотографиями своих родственников-ветеранов. Кроме того, присоединившимся к акции предлагается опубликовать фотографии и краткие биографии своих родственников на официальном сайте проекта "Народная летопись".

Акция ведет свою историю от 2007 года, когда в Томске схожее мероприятие под названием "Парад победителей" провел местный житель Геннадий Иванов. В 2013 году акцию в Москве впервые провело российское патриотическое общественное движение "Бессмертный полк - Москва".

В 2020 году общероссийская акция "Бессмертный полк" впервые полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. Трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" проводилась на сайте polkrf.ru, а также в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", в онлайн-кинотеатре Okko.