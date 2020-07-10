Правительство после 15 июля обсудит возобновление международного авиасообщения

"Теперь то, что касается даты возможного возобновления авиационного сообщения. Мы предлагаем в качестве этой даты 15 июля 2020 года и предполагаем, что на основе переговорной позиции авиационных властей Минтранс, Росавиация будут информировать правительство Российской Федерации о том, как идут переговоры", - сказала она.

По словам Голиковой, Россия будет возобновлять полеты только в те страны, где в течение двух недель в среднем заражаются не более 40 человек на 100 тыс. жителей, показатель будет рассчитываться каждые две недели. "Первый критерий схож с теми критериями, которые применяются в других странах. Это критерий, который связан с показателем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 100 тыс. населения. Мы предполагаем, что в России он должен быть использован на уровне 40 [человек] на 100 тыс. населения. И рассчитывается этот показатель - 40 [человек] на 100 тыс. населения - за 14 дней, то есть известный нам всем инкубационный период", - сказала она.

"Второй показатель - это среднесуточный прирост также за 14 дней новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. И этот показатель не должен превышать единицу, то есть 1%. Наконец, третий показатель - это показатель распространения коронавирусной инфекции, который также не должен превышать единицу", - сказала она.

"Последний показатель, а также предыдущий среднесуточный прирост - это хорошо известные показатели, понятные для регионов страны, они работают с ними, они применяли их, начиная с 11 мая, когда в России были завершены нерабочие дни. И эти показатели, в том числе являлись критериальными для ослабления ограничительных мероприятий в субъектах Российской Федерации", - пояснила Голикова.

Ранее Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, с которыми Россия на первом этапе может возобновить авиасообщение. В перечень стран, которые подходят по эпидемиологическим показателям, вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия, Шри-Ланка.

Условия для въезжающих иностранцев

Въезжающие в Россию иностранцы должны будут пройти тест на коронавирус не менее чем за три дня до прибытия в страну, двухнедельный карантин при этом отменяется. "Для возобновляемого авиационного сообщения в соответствии с поручением оперативного штаба Роспотребнадзором предложено вместо 14-дневного карантина для въезжающих в Российскую Федерацию из зарубежных стран ввести обследование на COVID-19. О каких обследованиях идет речь: иностранные граждане должны иметь медицинские документы, подтверждающие отрицательные результаты лабораторного исследования на ПЦР-тестирование, которые получены не менее, чем за три дня до прибытия в Российскую Федерацию", - сказала Голикова.

Голикова добавила, что граждане РФ, которые будут возвращаться в Россию, тоже могут за 72 часа до прилета провести ПЦР-исследование в той стране, где они находятся. "А могут по прилете в течение трех дней также провести соответствующие ПЦР-исследования для того, чтобы мы были ознакомлены с результатом и дали, в зависимости от результата, право принятия решений по дальнейшим действиям. В случае положительного теста на COVID-19 [решение] будет приниматься в соответствии с национальным законодательством Российской Федерации. Кроме того, мы предполагаем, что выборочно ПЦР-тестирование может осуществляться сотрудниками Роспотребнадзора в зависимости от той симптоматики, которую будут демонстрировать приезжающие граждане", - пояснила она.

При этом двухнедельный карантин может быть сохранен для россиян, возвращающихся из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией. "В странах, где эпидситуация неблагополучна и граждане оттуда приезжают, может быть сохранен 14-дневный карантин. Или если граждане не имеют теста на COVID, то до получения его отрицательного результата они помещаются в обсерватор. Если граждане имеют отрицательный тест на COVID, то тогда они могут следовать до места своего жительства. Это пока такие подходы", - сказала она.

В настоящее время все граждане России, возвращающиеся из других стран вывозными рейсами, обязаны пройти двухнедельный карантин.