В парке Пятигорска установили скульптуры персонажей из романа "Герой нашего времени"

ПЯТИГОРСК, 10 июля. /ТАСС/. Скульптуры персонажей из романа Михаила Лермонтова "Герой нашего времени" установили в Емануелевском парке Пятигорска, который благоустраивают по программе комфортной городской среды. Об этом в пятницу сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Герои романа шагнули со страниц книги и воплотились на аллеях Емануелевского парка в виде скульптур. Печорин, княжна Мэри и Максим Максимыч уже встречают отдыхающих. Скоро компанию им составит и Бэла. Гордая девушка, которой Печорин разбил сердце", - написал Владимиров.

По его словам, программа комфортной городской среды позволила вдохнуть новую жизнь в старинный курортный Емануелевский парк. "Он - почти ровесник Михаила Юрьевича Лермонтова. Создавался примерно в те годы, когда поэт приезжал в Пятигорск, и когда он писал свой роман "Герой нашего времени". Большая часть действия которого тоже происходит в этом городе", - отметил губернатор.

Он добавил, что происходят в парке и другие перемены. "Обустройство нового покрытия и ограждений аллей, ремонт дорожек, ступеней, подпорных стен, ротонды, другие работы. Емануелевскому парку уже почти два века. И его история продолжается", - сообщил Владимиров.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).