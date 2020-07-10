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Изменение статуса собора Святой Софии
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Власти Греции раскритиковали решение Турции об изменении статуса собора Святой Софии

Министр культуры назвала его "вызовом цивилизованному миру" и отметила, что днем ранее ЮНЕСКО указала на серьезные институциональные препятствия для изменения статуса собора

АФИНЫ, 10 июля. /ТАСС/. Решение турецких властей превратить собор Святой Софии (Айя-София) из музея в мечеть является вызовом всему цивилизованному миру. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении министра культуры и спорта Греции Лины Мендони.

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Она отметила, что "на следующий день после указаний ЮНЕСКО на серьезные институциональные препятствия для изменения статуса собора Святой Софии с музея на мечеть было вынесено сегодняшнее постановление турецкого суда, которое полностью подтверждает, что в соседней стране нет независимого правосудия". "Оно идет на поводу у президентской власти. Тем более, что несколько лет назад в ходе аналогичной операции по исламизации прекрасного храма, являющегося объектом всемирного наследия [ЮНЕСКО], тот же суд отклонил соответствующую апелляцию. Сегодняшнее решение, ставшее результатом политической воли президента Эрдогана, является открытым вызовом всему цивилизованному миру, который признает уникальную ценность и универсальность данного памятника", - подчеркнула Мендони.

По ее словам, никто не пытается вмешиваться во внутренние дела Турции. "Однако собор Святой Софии, расположенный на ее территории в Константинополе (в Греции используют это историческое название Стамбула - прим. ТАСС), является памятником всего человечества независимо от религиозных убеждений. Национализм, проявленный президентом Эрдоганом, не является правильным советником, отбрасывая страну на шесть веков назад", - сказала глава Минкультуры.

"Собор Святой Софии не теряет своего очарования и универсального послания из-за того, что турецкий суд подчинился. Президент Эрдоган принял решение о культурной изоляции Турции", - считает Мендони.

Глава МИД Греции Никос Дендиас назвал решение турецких властей провокацией. "Я проинформировал моих коллег о провокации, которой является для мирового культурного наследия, а также для ЮНЕСКО решение об аннулировании постановления [правительства] Кемаля Ататюрка 1934 года о защите собора Святой Софии путем его преобразования в музей", - написал Дендиас в Twitter.

В новость были внесены изменения (18:39 мск) — добавлены подробности по тексту.

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ТурцияГрецияИзменение статуса собора Святой Софии
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