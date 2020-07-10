Косачев: превращение Айя-Софии в мечеть вызовет негативную реакцию в христианском мире

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сожалеет о решении турецких властей об использовании собора Святой Софии в качестве мечети, указав, что оно может вызвать крайне негативную реакцию во всем христианском мире.

"Госсовет Турции (он же - высший административный суд страны) все же аннулировал решение властей от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей. То есть теперь храм вновь будет использоваться в качестве мечети, и это, конечно же, вызовет крайне негативную реакцию во всем христианском мире", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в данном случае неприменима логика, согласно которой судьба архитектурных памятников это сугубо внутреннее дело любой страны, "но собор - величайшая реликвия мирового христианства, имеющая непосредственное отношение к его истории". "При этом я бы не усматривал здесь стремление непосредственно [президента Турции Тайипа] Эрдогана бросить какой-то вызов внешним силам, даже несмотря на уже постоянные пикировки с Грецией по данному вопросу: каждый раз, когда в Святой Софии читали суры из Корана, МИД Греции заявлял протесты. Превалируют здесь все же внутриполитические сюжеты", - считает сенатор.

По его мнению, Эрдоган набирает очки в стане сторонников исламизации Турции, "выбивая также козыри из рук своих консервативных оппонентов". "Не прекращаются и разговоры о досрочных парламентских выборах, где смена статуса собора Святой Софии также может сыграть на руку правящим силам. Все это объяснения, но никак не оправдания тому, что теперь потеряет своей нейтральный музейный статус уникальное историческое здание, сохранявшее и христианские, и мусульманские элементы убранства, которое служило долгие годы символом межрелигиозного мира не только в самой Турции", - отметил глава международного комитета СФ.

Он напомнил, что свою обеспокоенность высказали многие политические и христианские силы мира. "И, полагаю, Анкаре предстоит теперь выглядеть в глазах всего мира нарушителем межрелигиозного баланса и терять свой авторитет в качестве важного регионального игрока. Очень жаль, что так произошло", - заключил парламентарий.