Эксперт: пандемия не повлияла на медпомощь людям с заболеваниями сердца в 30 регионах РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Доступность медицинской помощи для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями во время пандемии осталась на прежнем уровне более чем в трети регионов России, при этом в целом значительных изменений в показателях смертности не произошло. Об этом в пятницу сообщил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава РФ Евгений Шляхто.

"Инфекция COVID-19 стала вызовом абсолютно для всех регионов. Какие-то регионы пострадали больше, какие-то меньше. Где-то есть значительное снижение доступности медицинской помощи плановой [пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями], около 30 регионов, где уровень оказания помощи не меняется. Ситуация в среднем на конец июня пока довольно благоприятная - минус 1,5% снижения даже смертности. Это говорит о том, что у нас был за первый квартал достигнут довольно большой задел", - сказал Шляхто во время круглого стола об особенностях лечения хронических сердечно-сосудистых заболеваний в период распространения коронавирусной инфекции, организованного ТАСС в онлайн-формате.

По словам эксперта Минздрава, в целом показатели смертности среди этой категории пациентов не изменились. Как отметил Шляхто, специалисты отмечают уменьшение вклада острых форм заболеваний в снижение показателей смертности на 30-50%. "Острый инфаркт миокарда вносит в смертность 5-7%, поэтому даже снижение на 50% смертности от инфаркта не сильно повлияют на общую смертность. Это говорит о том, что акцент должен быть сделан на хронические формы [заболеваний]", - пояснил специалист.

Как отметил Шляхто, сейчас создаются центры управления рисками, где внимание будет сконцентрировано на категории больных с высокой летальностью. "Мы сегодня в Петербурге реализуем проект по больным с хронической сердечной недостаточностью. Создается система наблюдения за больными, начиная от амбулаторного звена до стационарного", - рассказал специалист.