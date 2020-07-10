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Ситуация на рынке труда в Арктике остается устойчивой на фоне пандемии

Безработица в среднем по регионам Арктической зоны не превышает 3%, что ниже среднероссийского уровня

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Состояние рынка труда в арктических регионах России остается устойчивым в период пандемии: средний уровень безработицы составляет не более 3%, что вдвое ниже среднероссийских показателей; число вакансий превышает количество безработных. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК).

В начале июля президент РФ Владимир Путин заявил, что вспышки безработицы из-за пандемии коронавируса в России уже не ожидается. По его словам, уровень безработицы в стране лишь немного вырос - чуть более 6%.

"Ситуация на рынке труда регионов Арктической зоны в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции остается устойчивой: безработица в среднем по регионам Арктики не превышает 3%, что ниже среднероссийского", - говорится в сообщении. Отмечается, что по состоянию на июнь количество вакансий в центрах занятости превышало число безработных на 30%.

По данным АРЧК, существуют сложности с тем, что большая доля вакансий приходится на высококвалифицированных специалистов, в том числе медицинских работников. Дистанционный режим работы также усложнил оценку и прием на работу новых сотрудников, отмечают в агентстве. При этом остаются актуальными программы переобучения. Большинство из них переведены в онлайн-формат, а те, которые требуют прохождения практики, возобновятся после снятия ограничительных мер.

АРЧК было создано, чтобы обеспечивать квалифицированными кадрами резидентов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток и ведущие предприятия Дальнего Востока. В 2019 году агентство помогло трудоустроить на предприятия макрорегиона почти 8 тыс. специалистов, открыть 17 образовательных программ в колледжах и вузах ДФО. С декабря 2019 года функции АРЧК распространены на Арктическую зону РФ.

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