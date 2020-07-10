Голикова: смертность из-за коронавируса в России в мае составила от 2,5% до 4,1%

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Летальность коронавирусной инфекции в России в мае в зависимости от методики подсчета составила от 2,5% до 4,1%, сообщила в пятницу журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Если говорить о показателях летальности в Российской Федерации за май, такой показатель составил 2,5% в тех случаях, когда COVID является основной причиной. Но даже если суммировать - там, где COVID является основной причиной смерти, и там, где тест положительный, но причина смерти другая, то показатель летальности не превысил 4,1%", - сказала она.

"В целом за апрель - май показатель летальности в Российской Федерации составил соответственно 2,3% и 3,8%", - также отметила Голикова.