Глава "Т-Платформы" заявил суду, что не нарушал требований к поставляемому им оборудованию

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Основатель компании "Т-Платформы" Всеволод Опанасенко, обвиняемый в мошенничестве, в ходе очередного заседания суда объяснил, что не нарушил требований МВД к оборудованию, которое поставил в министерство. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда Москвы.

Гособвинитель зачитала ряд документов, в том числе положения контракта и технические требования к поставляемому оборудованию, переписку департамента связи и департамента тыла МВД РФ. Из них следовало, что Опанасенко не выполнил требований контракта по поставке автоматизированных рабочих мест (АРМ) "в сборе". По ее словам, это подтверждало виновность Опанасенко в инкриминируемом ему преступлении.

"Моя задача была поставлять не полноценные комплексы АРМ, а комплекс самостоятельных изделий. Также, согласно зачитываемым документам, по контракту требовалась рабочая частота оборудования в 1000 МГц, а результаты проверки показали, что поставленное оборудование имеет рабочую частоту даже до 1200 МГц. Также и по объемам памяти: в контракте был указан объем до 2 Гб, а поставленные модули имели объем памяти 4 Гб", - сказал он.

Суть обвинений

Уголовное дело в отношении Опанасенко было возбуждено в марте 2019 года из-за контракта на поставку в МВД спецоборудования - автоматизированных рабочих станций с отечественным процессором "Байкал-Т1". Опанасенко обвинили в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями (предприниматель якобы решил получить преимущество при заключении договора и убедил экс-главу департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России Александра Александрова ему помочь). По версии гособвинения, компания передала оборудование, которое не отвечает техническим требованиям МВД. Сумма госконтракта (более 350 млн рублей) была квалифицирована как ущерб.

Спустя почти год дело было переквалифицировано на ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Опанасенко и Александрова перевели по решению Мосгорсуда из СИЗО под домашний арест.

По делу также проходит глава одной из кафедр Воронежского университета МВД Оксана Бокова, ее обвиняют в фиктивном трудоустройстве Александрова в этот вуз. Из текста обвинительного заключения непонятно, как этот эпизод связан с другими обстоятельствами дела. Бокова свою вину не признает. В пятницу она дала подробные показания, из которых следует, что она не имела никакой личной выгоды от трудоустройства Александрова в университет.

О компании

АО "Т-Платформы" основано в 2002 году. Компания поставляет решения и услуги для высокопроизводительных вычислений и производит в числе прочего компьютеры "Таволга терминал 2ВТ1" на базе российского процессора "Байкал-Т1". Шесть высокопроизводительных систем, разработанных компанией "Т-Платформы", входили в топ-500 самых мощных суперкомпьютеров мира.