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Угрозы дальнейшего обрушения дома из-за взрыва газа в Кировской области нет

Власти Кикнурского района рассматривают вопрос оказания материальной помощи семьям пострадавших и помощи с похоронами погибшего в результате ЧП мужчины

КИРОВ, 10 июля. Угрозы обрушения дома в поселке Кикнур Кировской области, где в пятницу в одной из квартир на первом этаже взорвался газ и погиб мужчина, нет, сообщил ТАСС глава Кикнурского района Сергей Галкин.

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"Угрозы обрушения здания мы не видим после предварительного осмотра нашего архитектора, наших специалистов. Пока доступ следователям разрешили. Жильцов мы пропускали в присутствии полиции по одному, чтобы взять личные вещи, документы, медикаменты", - сказал Галкин.

Все эвакуированные жители решили остановиться у родственников.

По словам Галкина, власти района рассматривают возможность оказания материальной помощи семьям пострадавших, а также помощи с похоронами погибшего. "Рассматриваем вопрос помощи из местного бюджета, по похоронам пока обращений не было, но если нужна будет помощь, мы ее окажем. [Погибший] мужчина 1959 года рождения - это житель соседней квартиры, где, видимо, взрывной волной упала стенка, его придавило. Проживал вдвоем с женой, жена была в соседней комнате. [В квартире, где произошел взрыв], проживает семья, дома они не ночевали", - отметил Галкин.

10 июля утром в поселке городского типа Кикнур взорвался газ в квартире на первом этаже трехэтажного кирпичного жилого дома по улице Шарыгина, 1а. Погиб мужчина 60 лет, пострадали три человека, одна женщина в реанимации в тяжелом состоянии. Эвакуированы 16 человек.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, причиной взрыва могла стать утечка газа. Дом в настоящее время оцеплен, на месте работают экстренные службы, сотрудники полиции, проверку по факту взрыва проводит областная прокуратура. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекшее смерть"). В ведомстве уточнили, что накануне в квартире производилась плановая замена приборов учета бытового газа, в офисе Кикнурского участка ООО "Газэнергосеть Киров" следователи провели обыск, изъяли документацию, связанную с установкой и заменой газового оборудования.

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